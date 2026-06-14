Свыше 40 самолетов задерживаются в аэропортах Кубани

Более 40 рейсов задерживаются в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара на фоне введенных 13 июня ограничений, следует из данных онлайн-табло аэропортов Кубани. Ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов по соображениям безопасности.

В Сочи задержаны 12 рейсов на вылет, в том числе в Нижний Новгород, Москву и Сыктывкар. На прилет в этот аэропорт ожидают 18 задержанных рейсов. В Геленджике один рейс не может вылететь по расписанию, еще четыре задержаны на прилет. В Краснодаре пять рейсов задержаны на вылет, четыре — на прилет.

Ранее в Росавиации сообщали, что в московских аэропортах Жуковский и Домодедово введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. При этом в Домодедово продолжает принимать и отправлять рейсы после согласования с органами.

До этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги (Грабцево). Данные меры, по данным ведомства, была введены для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа воздушных судов.