Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 10:04

Свыше 40 самолетов задерживаются в аэропортах Кубани

Терминал аэропорта Краснодара Терминал аэропорта Краснодара Фото: Виталий Тимкив /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 40 рейсов задерживаются в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара на фоне введенных 13 июня ограничений, следует из данных онлайн-табло аэропортов Кубани. Ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов по соображениям безопасности.

В Сочи задержаны 12 рейсов на вылет, в том числе в Нижний Новгород, Москву и Сыктывкар. На прилет в этот аэропорт ожидают 18 задержанных рейсов. В Геленджике один рейс не может вылететь по расписанию, еще четыре задержаны на прилет. В Краснодаре пять рейсов задержаны на вылет, четыре — на прилет.

Ранее в Росавиации сообщали, что в московских аэропортах Жуковский и Домодедово введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. При этом в Домодедово продолжает принимать и отправлять рейсы после согласования с органами.

До этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги (Грабцево). Данные меры, по данным ведомства, была введены для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа воздушных судов.

Регионы
Краснодарский край
аэропорты
рейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Адская боль»: Бузова рассказала о кошмарах после операции
В правительстве усилили защиту граждан от перепродажи ж/д билетов
«Герани» уничтожили пункт управления дронов ВСУ в ДНР
Стармер заявил о перехвате связанного с Россией танкера
Житель Новосибирска открыл огонь по машине с людьми во дворе пятиэтажки
Россиянам рассказали, к чему притягиваются шаровые молнии
В акватории реки в российском регионе сделали ужасающую находку
В соседней стране образовалась пробка из грузовиков в Россию
Мирный житель погиб из-за атаки украинских беспилотников на жилой дом
«Фигура речи»: политолог о словах Трампа про сделку с Ираном 14 июня
Трех подростков задержали после гибели 21-летнего мужчины
Выезд из Ярославля в сторону Москвы снова перекрыли из-за БПЛА
Почему не работает Telegram сегодня, 14 июня: замедление, когда заблокируют
Женщина пришла устраиваться на работу и попала в рабство
Священник назвал святого, возле мощей которого совершаются чудеса
Атака ВСУ на Ярославскую область 14 июня: что известно, последствия, жертвы
Трое мужчин задержаны в Бразилии после гибели девушки при прыжке с высоты
Госпитали Сумской области обрекают на смерть получивших ранения бойцов ВСУ
В Южной Корее подорожало собачье мясо
Титов рассказал, какая страна наращивает поставки лекарств в Россию
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.