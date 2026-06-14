Росавиация ограничила работу двух московских аэропортов Росавиация: в аэропортах Жуковский и Домодедово действуют временные ограничения

В московских аэропортах Жуковский и Домодедово действуют временные ограничения, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. При этом Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сразу пять российских аэропортов — Казани, Нижнекамска, Ижевска, Перми и Сочи — ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов. Спустя некоторое время воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.

До этого в Краснодарском крае вводили временные ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорты Краснодара и Геленджика принимали и отправляли авиарейсы только по специальному согласованию. Позднее ограничения сняли.

7 июня Ространснадзор взял на особый контроль ситуацию с задержками авиарейсов в аэропорту Сочи. Пресс-служба ведомства проинформировала, что туда направлены инспекторы для проверки соблюдения прав пассажиров.