Росавиация временно ограничила полеты в Геленджик и Краснодар В аэропортах Краснодара и Геленджика возможны корректировки в графиках рейсов

В Краснодарском крае ввели временные ограничения на использование воздушного пространства, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Аэропорты Краснодара и Геленджика принимают и отправляют авиарейсы только по специальному согласованию.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры необходимы исключительно для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. При этом в аэропорту Сочи все ранее действовавшие ограничения уже полностью сняты, и он функционирует в обычном режиме. Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальный статус своих вылетов с помощью онлайн-табло.

Ранее сообщалось, что ограничения ввели в столичном аэропорту Жуковский. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов. Кроме того, особый режим начал действовать во Внуково и Шереметьево.

До этого Ространснадзор взял на особый контроль ситуацию с задержками авиарейсов в аэропорту Сочи. Пресс-служба ведомства проинформировала, что туда направлены инспекторы для проверки соблюдения прав пассажиров.