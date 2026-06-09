В одном из международных аэропортов России ввели ограничения

В одном из международных аэропортов России ввели ограничения В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения

В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения, сообщил в мессенджере МАКС представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Аэропорт Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Москвы. Воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Утром 9 июня стало известно, что в аэропорту Сочи ввели временные ограничения, необходимые для обеспечения безопасности полетов. Как уточнил Кореняко, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор взял на особый контроль ситуацию с задержками авиарейсов в аэропорту Сочи. По информации пресс-службы ведомства, туда направлены инспекторы для проверки соблюдения прав пассажиров.