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09 июня 2026 в 08:11

В одном из международных аэропортов России ввели ограничения

В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения, сообщил в мессенджере МАКС представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Аэропорт Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что два украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Москвы. Воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Утром 9 июня стало известно, что в аэропорту Сочи ввели временные ограничения, необходимые для обеспечения безопасности полетов. Как уточнил Кореняко, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор взял на особый контроль ситуацию с задержками авиарейсов в аэропорту Сочи. По информации пресс-службы ведомства, туда направлены инспекторы для проверки соблюдения прав пассажиров.

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