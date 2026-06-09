В одном из российских аэропортов ввели ограничения Росавиация: в аэропорту Сочи ввели временные ограничения

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения, сообщил в мессенджере МАКС представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор взял на особый контроль ситуацию с задержками авиарейсов в аэропорту Сочи. По информации пресс-службы ведомства, туда направлены инспекторы для проверки соблюдения прав пассажиров.

До этого Росавиация информировала о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Меры действовали в аэропорту Нижнего Новгорода Чкалов, а также в ярославской авиагавани Туношна 4 июня.

Тем временем в аэропортах Шереметьево и Пулково запустили эксперимент по посадке в самолет с использованием биометрических данных. Нововведение затронет рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Эксперимент будет действовать до 1 апреля 2027 года.