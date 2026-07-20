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20 июля 2026 в 17:34

Врач ответила, почему нельзя ходить в мокром купальнике

Врач Говтва: мокрый купальник создает условия для размножения бактерий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мокрый купальник создает благоприятные условия для тех бактерий, которые уже присутствуют на коже, предупредила врач общей практики Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Говтва. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист уточнила, что это грозит контактным дерматитом или грибковыми поражениями.

Сама по себе мокрая одежда не вызывает инфекцию, но создает благоприятные условия для размножения уже присутствующих на коже бактерий и грибов. В сочетании с трением это может привести к контактному дерматиту, опрелостям, фолликулиту и грибковым поражениям, — пояснила Говтва.

Врач посоветовала переодевать купальник в течение 15–30 минут после выхода из воды. Она уточнила, что также мокрый купальник может раздражать кожу и слизистые, провоцируя возникновение цистита, если эта инфекция уже была.

Ранее врач Станислав Ионов заявил, что вентилятор не понижает температуру в помещении, в отличие от кондиционера, а лишь создает поток воздуха, что делает его использование менее рискованным для здоровья. По его словам, неправильная настройка сплит-системы может привести к переохлаждению и простуде.

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