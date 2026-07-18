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18 июля 2026 в 10:30

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Фото: D-NEWS.ru
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Беру сдобное дрожжевое тесто, творог, мед и сливочное масло — и собираю пирог «Наливушка», который пахнет русской печкой, деревней и детством. Начинка из творога, яичных желтков и меда получается нежной, маслянистой, с легкой карамельной ноткой. Тесто поднимается, становится пышным и золотистым, а сметанная корочка делает верх мягким и бархатистым. В разрезе пирог сочный, с кремовой серединой, которая просто тает на языке. Это не просто выпечка — это душевный десерт к чаю, который собирает всю семью за одним столом.

Для приготовления вам понадобится: 650–750 г сдобного дрожжевого теста, 400 г жирного творога, 5 желтков, 4 ст. ложки сливочного масла, 4 ст. ложки меда, 1–2 ст. ложки сметаны для смазывания. Тесто раскатайте в пласт, выложите в форму, сформировав бортики. Для начинки смешайте творог, желтки, растопленное масло и мед до однородности. Выложите начинку на тесто, разровняйте. Смажьте сметаной. Дайте пирогу постоять в тепле 30–40 минут для расстойки. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до румяного верха. Дайте остыть в форме, затем выньте и подавайте к чаю.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — зимой он улетел за вечер, дети просили добавки, муж сказал, что лучше любой покупной выпечки. Я добавила в начинку изюм и немного лимонной цедры. Кстати, мед можно заменить сахаром, но с медом ароматнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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