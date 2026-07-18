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18 июля 2026 в 09:45

Просто лью кефир в тертые кабачки — драники получаются тонкими, кружевными, с золотистой корочкой

Фото: D-NEWS.ru
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Просто лью кефир в тертые кабачки — и через 10 минут на сковороде кружевные драники с золотистой хрустящей корочкой, которые исчезают быстрее, чем я успеваю их перевернуть. Благодаря кефиру тесто становится воздушным и пористым, а кабачки дают сочность, которая не делает драники сырыми внутри — они пропекаются до румяной хрустинки снаружи и остаются нежными, тающими в середине.

Для приготовления вам понадобится: 500 г кабачков, 1 яйцо, 200 мл кефира, 150 г муки, 1/2 ч. ложки соды, соль, перец, зелень по вкусу, растительное масло для жарки. Кабачки натрите на крупной терке (кожуру не счищайте, если молодая). Смешайте с кефиром, яйцом, содой, мукой и специями до однородного жидкого теста. Разогрейте сковороду с маслом, выливайте тесто половником, формируя тонкие круглые драники. Жарьте 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже нажарила этих драников на ужин — домашние съели стопку за 5 минут и попросили еще. Я добавила в тесто тертый сыр и чеснок для пикантности. Кстати, вместо кефира можно взять простоквашу — получится еще пышнее. Находка, а не рецепт.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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