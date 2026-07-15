Сожгли все мосты: составлен список звезд, которые не вернутся в Россию

Сожгли все мосты: составлен список звезд, которые не вернутся в Россию

Заслуженная артистка РФ Рената Литвинова продает свою 300-метровую квартиру в центре Москвы, пишут источники. Кто еще из знаменитостей уехал за границу и решил больше не возвращаться в Россию?

Диван Земфиры и замок Пугачевой

59-летняя Рената Литвинова переехала в Париж в 2022 году, но расстаться с недвижимостью решила только сейчас. По данным Mash, звезда тайно прилетела в Москву, чтобы продать апартаменты в элитном ЖК «Большая Дмитровка IX» за 1 млрд рублей.

Потенциальный покупатель, как говорится в сообщении, уже внес аванс, а мебель из квартиры вывезли на склад. Известно, что в квартире находилась коллекция картин, портреты певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и даже любимый диван ее бабушки, привезенный из Уфы. Все это предлагается коллекционерам отдельным лотом за 5 млн рублей.

Пытаются избавиться от российских активов и народная артистка СССР Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). 77-летняя певица вот уже четыре года продает дачу на берегу Истринского водохранилища, замок в деревне Грязь и квартиру в Филипповском переулке площадью около 300 квадратных метров.

В своем последнем интервью Пугачева заявила, что уже вряд ли будет жить на Родине, и выразила надежду, что однажды в Москву приедут ее дети Лиза и Гарри. Ранее певица опубликовала видео, сообщив, что «нормальные люди» в Россию не возвращаются.

Дача Ротару и дом Филиппенко

Никогда не вернется в Россию и 78-летняя украинская певица София Ротару. После начала СВО она поддержала Украину, после чего уехала в Италию, где приобрела виллу на Сардинии за €4 млн (около 357 млн рублей).

Недавно Ротару продала свою квартиру в Пресненском районе Москвы площадью 121 квадратный метр за 65 млн рублей. Также у нее есть трехэтажный дом в Крыму стоимостью 3 млрд рублей.

София Ротару Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Покинула Россию «с концами» и 49-летняя телеведущая Ольга Шелест. Она продала квартиру у Патриарших прудов площадью 92 квадратных метра за 107 млн рублей, закрыла российское ИП и переехала с семьей в США.

Народный артист России Александр Филиппенко, известный по роли в фильме «Мастер и Маргарита», после переезда в Литву в ноябре 2022 года продал две квартиры в центре Москвы — в Богословском и Спиридоньевском переулках.

Общая стоимость объектов могла превысить 150 млн рублей. Сейчас 81-летний актер пытается реализовать дом в Ново-Переделкино за 40 млн рублей, но пока покупателей нет. В эмиграции Филиппенко давал литературные концерты, а заработанные средства перечислял на поддержку ВСУ.

Кто еще продал квартиры в Москве

Сожгли все мосты и другие известные артисты. Литовская актриса Ингеборга Дапкунайте после начала СВО продала московскую квартиру за 100 млн рублей. После директор звезды заявила, что актриса «полностью порвала все связи с Россией».

Избавилась от московской квартиры в Басманном переулке и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Сейчас она живет в Литве и открыто выступает против действий России.

Отказался от связей с Родиной и 48-летний актер Алексей Панин. Он продал свою московскую квартиру, после чего эмигрировал в США, где работает доставщиком еды.

Комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) тоже заявил, что продал московскую недвижимость и теперь у него «в России ничего нет». Речь идет об элитных апартаментах площадью 217 квадратных метров, предполагаемая стоимость которых составила 295 млн рублей.

46-летний артист получил израильское гражданство и признался, что теперь живет только за счет гонораров и личных накоплений и никаких финансовых активов в России у него не осталось.

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