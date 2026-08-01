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01 августа 2026 в 13:03

Сергей Лазарав купил недвижимость за $1 млн в США

Mash: Лазарев приобрел квартиру в Майами за $1 млн

Сергей Лазарев Сергей Лазарев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Певец Сергей Лазарев стал владельцем квартиры в Майами за $1 млн (79 млн рублей), сообщает Telegram-канал Mash. Артист приобрел апартаменты в премиальном комплексе The Floridian Condo, расположенном на побережье Майами-Бич. Жилая площадь объекта составляет 106,6 квадратных метра, он находится на 10-м этаже и включает две спальни, две ванные комнаты, гостиную, совмещенную с кухней, а также балкон с панорамным видом на залив Бискейн.

В здании оборудованы бассейн, фитнес-центр, охраняемая парковка, выход к набережной и частные причалы для яхт. Продавцами выступили супруги Вики и Кейт Джорданы. Документы были подписаны в марте 2026 года.

Ранее народная артистка России Лариса Долина рассказала, что переехала в новую квартиру, которую ей подарили друзья. Она отметила, что в новом жилье уже завершен ремонт. При этом в августе 2024 года стало известно, что певица стала жертвой телефонных мошенников. Они убеждали ее перевести сбережения на якобы безопасный счет, после чего Долина перечислила деньги на подконтрольные злоумышленникам счета и продала свою квартиру.

Кроме того, риелтор Долиной Олег Торбосов рассказал, что сам лишился квартиры в Дубае из-за махинаций прежних владельцев. По его словам, он приобрел недвижимость у второго собственника, который убедил предыдущую владелицу указать в договоре стоимость вдвое ниже реальной, чтобы уменьшить размер пошлины. После раскрытия этой схемы суд отменил сделку.

Шоу-бизнес
США
Сергей Лазарев
недвижимость
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