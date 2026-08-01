Тайцы требуют казнить убийц брата и сестры из Тюмени: какие детали известны

В Таиланде местные жители требуют казнить убийц брата и сестры из Тюмени, пишут СМИ и Telegram-каналы. Какие детали об убийстве известны, кто подозреваемые, каков мотив?

Тайцы требуют казнить убийц брата и сестры из Тюмени

Жители Таиланда утром 1 августа собрались у полицейского участка района Хуай Яй на южной окраине Паттайи. Они требуют смертной казни для подозреваемых в убийстве Романа и Дианы Назимовых и семьи из трех местных жителей. Среди присутствующих — журналисты, участвовавшие в поисках россиян тайцы и родственники погибших.

«Это даже не звери, их нельзя исправить, можно только убить. Перед убийством моих соседей, семьи из трех человек, Понг насиловал несовершеннолетнюю девочку на глазах у ее связанных по рукам и ногам родителей. А потом застрелил всех троих из того же пистолета, из которого убил сейчас русского мальчика. Он это рассказал ночью на допросе», — сказала соседка Назимовых.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения после убийства россиян. Он заверил, что подобное больше никогда не случится.

Посольство России в Таиланде настаивает на быстром расследовании убийства россиян в Паттайе, заявил журналистам глава диппредставительства Евгений Томихин. По его словам, у российской стороны нет претензий к тайским властям по вопросу взаимодействия, поисков пропавших лиц и бандитов.

«Я уверен, что расследование, скорее всего, будет проведено быстро и будет вынесено соответствующее решение, поскольку преступники сознались в содеянном», — добавил Томихин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно об исчезновении и убийстве брата и сестры из Тюмени

26 июля СМИ и Telegram-каналы сообщили, что 22-летняя Диана и ее 17-летний брат Роман пропали в Таиланде при загадочных обстоятельствах. Они вместе с семьей переехали в Азию из Тюмени около пяти лет назад.

По сведениям, которые публиковали в Сети, брат и сестра выехали из дома на мотоцикле около четырех утра. Незадолго до этого Диана заявила матери, что ее смартфон обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство, которое могло использоваться для слежки. По словам девушки, ей казалось, что за ней кто-то следит. Около 04:26 с ее телефона пришло единственное сообщение: «Срочно!» В этот же момент смартфон передал последнюю геолокацию примерно в 200 метрах от дома. После этого брат и сестра уже ни разу не выходили на связь.

Через несколько дней правоохранители нашли мопед, на котором уехали тюменцы. Он был сильно поврежден, разобран на части и закопан в землю. Жители деревни, рядом с которой был закопан байк, вечером 28 июля заметили в лесу четверых подозрительных мужчин с инструментами, писали местные СМИ. К моменту прибытия полиции они уже скрылись.

Кто убил брата и сестру из Тюмени, мотив

Сначала полиция задержала двух тайцев — они помогли скрыться главным подозреваемым и избавиться от улик. По версии правоохранителей, которую тиражировали СМИ, именно эти мужчины закопали мопед и способствовали дальнейшему побегу убийц. Задержанные отвергали все обвинения.

Вскоре задержали и остальных подозреваемых. Ими оказались 43-летний Тхан Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин, известные как Понг и Тхонг. Они признались в убийстве брата и сестры из Тюмени и сообщили, что вывезли тела россиян и тайно захоронили их в лесу недалеко от горы Кхао Чи Чан в провинции Чонбури.

На допросе Понг и Тхонг рассказали, что убили 17-летнего Романа двумя выстрелами в живот и забили до смерти его сестру. Свои действия они описали в ходе следственного эксперимента. Мотивом стало желание завладеть мотоциклом тюменцев. Задержанные отрицают, что пытались совершить в отношении девушки насильственные действия сексуального характера.

Понг и Тхонг после убийства успели уехать в соседнюю провинцию. Злоумышленники преодолели более 100 километров на байке до Чантхабури, переодевшись в полицейскую форму. Предполагается, что убийцы хотели пересечь границу с Камбоджей.

Ночью 1 августа тела Романа и Дианы извлекли из могилы, место которой указали подозреваемые. Рядом правоохранители обнаружили еще три тела. Предположительно, это тайская семья, на которую ранее напали подозреваемые, чтобы украсть машину, пишет газета Thairath.

Назначенный судом адвокат сообщил журналистам, что возбуждено уголовное дело об убийстве и сокрытии тел россиян и аналогичное дело по факту убийства трех граждан Таиланда. Он отметил, что по обоим делам максимальным наказанием является смертная казнь, а в качестве меры пресечения суд, вероятнее всего, изберет арест без права освобождения под залог.

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