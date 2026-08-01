Три вагона с углем сошли с рельсов на железной дороге в Приамурье

Три вагона с углем сошли с рельсов на железной дороге в Приамурье

Сход сразу трех вагонов с углем из грузового состава зафиксирован на станции Белогорск-1 Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Забайкальский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку.

31 июля в вечернее время на станции Белогорск-1 Забайкальской железной дороги произошел сход трех вагонов грузового поезда, груженых углем. В результате произошедшего никто не пострадал, допущено опрокидывание одного вагона с грузом. Причины схода и сумма причиненного ущерба устанавливаются, — сказано в сообщении.

Ранее в Кировской области произошел сход с рельсов двух грузовых вагонов с пустыми контейнерами. В результате происшествия движение пассажирских поездов нарушено не было. Кировская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения. На участке проводились восстановительные работы.

До этого пресс-служба Красноярской железной дороги сообщила, что движение поездов на участке железной дороги в Красноярском крае было восстановлено после схода 13 грузовых вагонов. Работы завершились 5 июля в 03:49 по местному времени (4 июля в 23:49 мск). После этого движение открыли на однопутном перегоне Путевой пост 570 км — Кошурниково.