Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 12:16

В российском регионе сошли с рельсов вагоны

В Кировской области сошли с рельсов два грузовых вагона с пустыми контейнерами

Фото: Приволжская транспортная прокуратура
Подписывайтесь на нас в MAX

В Кировской области сошли с рельсов два грузовых вагона с пустыми контейнерами, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале. Отмечается, что в результате инцидента движение пассажирских составов не было нарушено.

По предварительным данным, 19 июля в ночное время на станции Киров-Котласский Горьковской железной дороги при выполнении маневровых работ произошел сход двух железнодорожных платформ с порожними контейнерами. Пострадавших нет, — сказано в сообщении.

В настоящее время Кировская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения. На участке ведутся восстановительные работы.

Ранее в Воронежской области выявили повреждение участка железной дороги. В результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших. Отмечалось, что специалисты приняли необходимые меры для ликвидации последствий происшествия.

До этого пассажирский поезд сообщением Москва — Махачкала столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ на территории Дагестана. Авария произошла на железнодорожном переезде в селе Бабаюрт Бабаюртовского района республики.

Регионы
Кировская область
вагоны
РЖД
инциденты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаку пяти беспилотников на Москву предотвратили силы ПВО
В Германии будут судить неонациста, который копирует внешний вид Гитлера
Румынский политолог раскрыл истинную цель эскалации конфликта на Украине
Российские дроны сбили тараном БПЛА ВСУ у Красного Лимана
В Нью-Йорке произошла вспышка «болезни легионеров»
Сальдо раскрыл масштабы атак ВСУ на Херсонскую область за неделю
Бывший дом Кости Цзю в Сиднее ушел с молотка за 399 млн рублей
Спасатели эвакуировали потерявшихся на реке сапбордистов
Назван способ лишить ВСУ всех поставок топлива и вооружений
Обстановка в Крыму 19 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
В российском регионе сошли с рельсов вагоны
Стихия ударила по перинатальному центру в российском городе
Крупнейшие российские аэропорты ввели ограничения на полеты
Эксперт рассказал, как продать собранные в лесу грибы
В Киеве уничтожен завод по производству снаряжения для ВСУ
Хинштейн раскрыл количество пострадавших от атак ВСУ на Курскую область
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 19 июля: где можно заправиться
Зеленский выступил с обращением после массированных ударов по Киеву
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 июля: где сбои в РФ
В Тамбовской области рассказали о помощи пострадавшим при атаке на склад WB
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.