В российском регионе сошли с рельсов вагоны В Кировской области сошли с рельсов два грузовых вагона с пустыми контейнерами

В Кировской области сошли с рельсов два грузовых вагона с пустыми контейнерами, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале. Отмечается, что в результате инцидента движение пассажирских составов не было нарушено.

По предварительным данным, 19 июля в ночное время на станции Киров-Котласский Горьковской железной дороги при выполнении маневровых работ произошел сход двух железнодорожных платформ с порожними контейнерами. Пострадавших нет, — сказано в сообщении.

В настоящее время Кировская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения. На участке ведутся восстановительные работы.

Ранее в Воронежской области выявили повреждение участка железной дороги. В результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших. Отмечалось, что специалисты приняли необходимые меры для ликвидации последствий происшествия.

До этого пассажирский поезд сообщением Москва — Махачкала столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ на территории Дагестана. Авария произошла на железнодорожном переезде в селе Бабаюрт Бабаюртовского района республики.