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04 августа 2026 в 12:55

Затонувший автомобиль с телами супругов нашли в реке

Затонувший автомобиль с телами супругов нашли в реке Вятке под Кировом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Кировской области в реке Вятке у деревни Боровица обнаружен затонувший автомобиль с телами 48-летнего мужчины и 46-летней женщины, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Находка сделана вечером 3 августа.

По факту гибели супружеской пары из Кирово-Чепецка организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предварительно, признаков, свидетельствующих о криминальном характере смерти супругов, не установлено, — говорится в сообщении.

Обстоятельства случившегося выясняются. Назначены экспертизы. Информация о ходе проверки уточняется.

Ранее сообщалось, что испанские спасатели обнаружили у побережья Майорки лодку с телами 17 мигрантов, которые больше двух недель дрейфовали в открытом море, пытаясь добраться до Балеарских островов. Судно перехватили во вторник, 4 июля, около 3 часов ночи к юго-западу от острова.

До этого полиция индийского штата Махараштра раскрыла дело о смерти 26-летнего Кетана Агарвала. Мужчину сбросили со скалы его невеста и ее тайный возлюбленный. Как выяснилось, девушка уже пыталась избавиться от жениха в одиночку, но безуспешно.

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Кировская область
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