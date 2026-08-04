У берегов Майорки нашли лодку с 17 телами мигрантов

Испанские спасатели обнаружили у побережья Майорки лодку с телами 17 мигрантов, которые больше двух недель дрейфовали в открытом море, пытаясь добраться до Балеарских островов, сообщает Europa Press. Судно перехватили во вторник, 4 июля, около 3 часов ночи (04:00 мск) к юго-западу от острова.

В общей сложности 17 мигрантов погибли, пытаясь добраться на лодке до побережья Балеарских островов после 15 дней в открытом море, — говорится в сообщении агентства.

Двоих выживших доставили в больницу с обезвоживанием и истощением. По словам спасенных, на момент отплытия в лодке находились 19 человек. Помимо этого, по данным источника, во вторник утром в 48 километрах к юго-западу от Ибицы спасли еще 15 мигрантов.

Ранее СМИ писали, что массовый прорыв мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута спровоцировали посты в соцсетях и неверные трактовки миграционного законодательства. По его информации, все началось с публикаций, где говорилось, что граница стала менее защищенной. Потом появились группы, отслеживавшие береговую охрану, за ними — ролики в соцсетях, на которых показывали, где лучше заходить в воду.