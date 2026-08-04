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04 августа 2026 в 11:16

Стало известно, кто в Европе решил не выступать против Испании

Politico: четыре страны ЕС проигнорировали письмо с критикой Испании

Фото: Europa Press/Global Look Press
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Франция, Португалия, Ирландия и Люксембург не подписали коллективное письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с критикой Испании за прорыв мигрантов в Сеуту и требованием ужесточить контроль над границами, пишет Politico. Инициативу уже поддержали руководители 22 государств.

Политики ЕС пожелали создать единый механизм противодействия легализации незаконных мигрантов. По словам источника издания, текст письма не выражал солидарности испанским властям. Одна из четырех отказавшихся подписывать документ стран приняла такое решение в связи с недостаточным уровнем поддержки Испании.

Ранее польский депутат Пшемыслав Чарнек потребовал от властей приостановить действие Шенгена из-за ситуации в Сеуте. Он призвал премьер-министра государства Дональда Туска немедленно предпринять действия.

Кроме того, экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что миграционный кризис в Сеуте вскрыл отсутствие единства в Евросоюзе. С его слов, европейская солидарность отсутствовала самым явным образом.

Европа
Франция
Испания
Люксембург
Португалия
Ирландия
мигранты
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