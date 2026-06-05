В Европе назвали имя «радикальной госпожи», мешающей диалогу с Россией Депутат Европарламента Картайзер: Каллас не дает построить диалог с Россией

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас занимает радикальную позицию по отношению к России, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер. По словам политика, по этой причине Москва и Брюссель не могут наладить диалог.

Мы находимся в нулевой точке. И это во многом связано с радикальной позицией госпожи Каллас, но также и с очень обструкционистской позицией некоторых государств-членов, — сообщил депутат.

Ранее Картайзер заявил, что последствия антироссийских санкций ощущаются более остро в странах Евросоюза, чем в самой России. По словам политика, введенные ограничения обернулись для Европы потерей рынков сбыта и увеличением расходов как для бизнеса, так и для рядовых потребителей.

До этого президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о заинтересованности Европы в выстраивании диалога с Россией по вопросам, представляющим общий интерес. Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин допустил, что США с помощью новых санкций хотят сделать Россию более сговорчивой на переговорах по урегулированию украинского кризиса.