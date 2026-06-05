Политолог указал на истинный смысл проекта США о санкциях против России Политолог Блохин: США надеются повлиять на РФ на переговорах с помощью санкций

США хотят сделать Россию более сговорчивой на переговорах по урегулированию украинского кризиса с помощью новых санкций, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, перед возможным завершением конфликта каждая из сторон пытается усилить свою позицию.

С одной стороны, большинство американских элит — это русофобы. И есть администрация Дональда Трампа (глава Белого дома. — NEWS.ru), которая пытается одновременно усидеть на двух стульях: ублажить эти элиты, находящиеся как в демпартии, так и в Республиканской партии США, но при этом иметь основные возможности для диалога с Россией. Мы понимаем, что $400 млн (39,2 млрд рублей. — NEWS.ru) — это мизер. Конфликт с Россией на них не выиграешь. Очевидно, что перед переговорами каждый пытается усилить свою позицию. Украина — атаками на РФ, русофобски настроенные американцы — этими санкциями. Они заявляют: «Мы ограничения генерируем, чтобы усилить давление на Россию, и она была более сговорчивой», — пояснил Блохин.

Он добавил, что инициатива о санкциях пока является только законопроектом. По его словам, у президента США есть право наложить на документ вето.

При этом надо понимать, что это только законопроект, предусматривающий новые санкции против России и помощь Украине. Во-первых, он должен быть полностью принят Конгрессом, обеими палатами. А большинство сейчас за республиканцами. Кроме того, на любой законопроект Трамп может наложить свое президентское вето, то есть заблокировать. Понятно, что здесь все-таки есть свобода маневров. Сейчас сама возможность принятия данного законопроекта — это тоже элемент давления, — заключил Блохин.

Ранее Палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий новые санкции против России и помощь Украине. Законопроект поддержали 226 членов нижней палаты Конгресса, включая 18 республиканцев и 207 демократов.