В США одобрили новый антироссийский проект Палата представителей США одобрила новые санкции против РФ и помощь Украине

Палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий новые санкции против России и помощь Украине, передает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования. Законопроект поддержали 226 членов нижней палаты Конгресса, включая 18 республиканцев и 207 демократов.

Инициатива, внесенная в апреле прошлого года, предусматривает создание фонда для восстановления Украины. Он также восстанавливает полномочия президента США на предоставление оборонной техники Украине и странам Восточной Европы в кредит или аренду.

Кроме того, документ продлевает полномочия Пентагона по оказанию Киеву помощи в сфере безопасности и разведки до конца 2027 года. Законопроект обязывает Государственный департамент предпринять шаги по укреплению потенциала вооруженных сил и пограничной службы стран Балтии.

Этот закон уполномочивает президента США Дональда Трампа оценивать ситуацию в российско-украинских отношениях и принимать ограничительные меры, включая введение санкций, блокировку активов и дополнительные экспортные пошлины. Для вступления в силу законопроект должен получить одобрение сената, который пока свое мнение не высказал.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон продолжает призывать и Украину, и Россию к взаимным уступкам для достижения мира. Он выразил надежду, что обе стороны пойдут на определенные компромиссы.