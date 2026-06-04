Трамп озвучил просьбу США в адрес России и Украины Трамп: США продолжают призывать Россию и Украину к компромиссу ради мира

Вашингтон продолжает призывать и Украину, и Россию к взаимным уступкам для достижения мира, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме. Он выразил надежду, что обе стороны пойдут на определенные компромиссы.

Я хочу, чтобы они оба пошли на определенные компромиссы. Думаю, они это сделают, — уточнил Трамп.

Американский лидер отметил, что встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского стала бы отличным развитием событий. Самого Трампа радуют обсуждения такой возможности.

Ранее Путин обратил внимание, что для начала переговоров по Украине не требуется прекращения боевых действий. Российский лидер подчеркнул, что настоятельная позиция Киева по поводу остановки боев обусловлена поражениями Вооруженных сил Украины на поле боя.

Также президент добавил, что Россия не может доверять посредникам, которые призывают к стратегическому поражению страны. Путин прокомментировал вопрос фразой на немецком языке — das ist das problem (в переводе — в этом и заключается проблема). Кроме того, российский лидер на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств рассказал, что при подписании мирного документа с Украиной он произнес бы фразу: «Слава богу, все закончилось».