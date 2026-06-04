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04 июня 2026 в 22:11

Путин назвал условие для начала переговоров по Украине

Путин: для начала переговоров по Украине приостановка боевых действий не нужна

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Для начала переговоров по Украине не требуется прекращение боевых действий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ. Российский лидер подчеркнул, что настоятельная позиция Киева по поводу остановки боев обусловлена поражениями Вооруженных сил Украины на поле боя.

Давайте по-честному, откровенно говорить. Я вам назвал фундаментальные вещи, связанные с тем, как проистекает конфликт <...> каждый день, если будете внимательно следить за сводками происходящих событий, услышите о том, что новые, новые и новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил, — пояснил Путин.

Глава государства добавил, что конфликт имеет целый комплекс составляющих и российские войска ежедневно продвигаются вперед. Президент указал, что при внимательном изучении сводок событий можно увидеть, как новые населенные пункты переходят под контроль российских вооруженных сил.

Ранее Путин заявил, что Россия хотела бы подписать документы с Украиной при участии легитимного представителя. Он обратил внимание, что представителя Киева при желании можно было бы найти.

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