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06 августа 2026 в 11:12

Симоньян отправила в печать роман о Кеосаяне

Книга Симоньян о Кеосаяне выйдет в сентябре

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Роман «Непервая любовь. Исповедь горя и радости», посвященный режиссеру Тиграну Кеосаяну, отправлен в печать, сообщила его супруга и автор романа, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Первый тираж издания составит 50 тыс. экземпляров.

Отправился в печать мой роман «Непервая любовь. Исповедь горя и радости», — написала Симоньян.

Выход книги, посвященной Кеосаяну, запланирован на сентябрь — ее приурочат к годовщине смерти режиссера. Средства, вырученные от продажи книги, направят на помощь людям, пострадавшим от атак БПЛА ВСУ. Оформить предзаказ можно на сайте магазина «Читай‑город» и на одном маркетплейсе — там же размещен отрывок из романа.

До этого сообщалось, что книгу Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» раскупили за несколько часов в ходе книжной ярмарки в Москве. Мероприятие прошло на Красной площади.

Симоньян призналась, что соавторами книги «В начале было Слово — в конце будет Цифра» стали члены ее семьи. Главред RT также отметила, что, если после прочтения романа хоть один человек придет к вере, значит, она написала ее не зря.

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