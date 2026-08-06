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06 августа 2026 в 11:51

Подросток выстрелил из пневматики в работника насосной станции

СК РФ: подросток выстрелил из пневматики в мужчину под Петербургом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Подросток выстрелил из пневматики в работника насосной станции в Ленинградской области в ходе конфликта, сообщает СК РФ по региону в МАКСе. Отмечается, что мужчина перед этим ударил несовершеннолетнего. Идет проверка инцидента.

Как сообщается, между работником насосной станции и двумя подростками (11 и 15 лет) произошел конфликт. Все началось с того, что мужчина сделал несовершеннолетним замечание: они играли рядом с открытым люком. В ходе ссоры один из детей получил телесные повреждения. По предварительным данным, после этого один из них ушел домой, взял пневматический пистолет, вернулся и несколько раз выстрелил в сторону обидчика.

Ранее промышленный районный суд Оренбурга отправил под домашний арест на два месяца 19-летнего местного жителя, обвиняемого в стрельбе по детям на спортивной площадке. Следствие просило отправить его в СИЗО, однако сам молодой человек и его защитник настаивали на смягчении наказания.

До этого двух 11-летних подростков обстреляли из пневматического пистолета у заброшенной гостиницы «Мадрид» в Екатеринбурге. По информации ведомства, перед нападением дети катались на велосипедах по улице Машиностроителей.

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