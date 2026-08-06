Обстановка в Крыму 6 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать

Обстановка в Крыму 6 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать

В Крыму продолжает действовать новая схема движения железнодорожного транспорта. Какие последние новости об этом известны 6 августа, что с поездами?

Что с поездами в Крыму 6 августа, изменение расписания

Действующий порядок организации движения поездов в Крым и из него с пересадкой в Керчи (поезд — автобус или автобус — поезд соответственно) продлили до 10 августа текущего года включительно, сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

«О дальнейшем порядке курсирования поездов будет объявлено позже», — говорится в сообщении.

Так, сейчас все поезда «Таврия» начинают и завершают свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый Парк до особого распоряжения с 20 июня.

Напомним, с 20 июня 2026 года все поезда, прежде следовавшие до Феодосии, Симферополя и Севастополя, были переведены на укороченный маршрут. Изменения в движении поездов вызваны необходимостью временного закрытия движения на одном из участков Крымской железной дороги с целью проведения ремонтных работ.

Перевозка пассажиров между Керчью и станциями в Крыму осуществляется автобусами.

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. По состоянию на 12:30 по московскому времени движение по мосту 6 августа открыто.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к переправе.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые транспортные средства и находящиеся в них люди и их вещи.

Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, который проходит по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

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