В Крыму погиб один человек из-за атак украинских БПЛА

В Крыму погиб один человек из-за атак украинских БПЛА

В результате ночной атаки на Крым погиб один мирный житель, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что еще один человек получил различные ранения.

К сожалению, в результате ночной атаки на республику погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшему. Вся необходимая помощь будет оказана, — написал Аксенов.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановили. Водителей, которые остались на трассе, призвали сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников транспортной безопасности.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал, что в городе проводили профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Они проходили в районе Стрелецкой и Камышовой бухт, парка Победы, мыса Херсонес.