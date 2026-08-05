Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 5 августа: где купить, какие цены

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 5 августа: где купить, какие цены

В Севастополе сегодня, 5 августа, на АЗС сетей «АТАН» и «ТЭС» продолжается осуществляться свободная продажа всех видов топлива, заявил губернатор Михаил Развожаев. Что известно о ситуации с бензином в Крыму?

Где можно купить бензин в Севастополе 5 августа

Михаил Развожаев рассказал, что в свободной продаже есть бензин марок АИ-95, АИ-92, дизельное топливо и премиальные виды.

«Напомню: на АЗС „ТЭС“ и „АТАН“ стоимость АИ-92 снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр. Чтобы не допускать создания искусственного дефицита и обеспечить топливом как можно большее число автомобилистов, продолжает действовать временный лимит: отпуск топлива составит до 20 литров на одну машину», — отметил глава Севастополя.

Вчера, 4 августа, Развожаев также сообщал, что в городе в течение дня осуществлялась свободная продажа всех видов топлива.

Что известно о ситуации с топливом в Крыму 5 августа

В Ялте бензин в свободной продаже сегодня появится на АЗС «АТАН» по адресу поселок Никита, Южнобережное шоссе, 87, заявили в администрации города.

«АИ-92, ориентировочно на 200 машин по 20 литров ДТ, ориентировочно на 200 машин по 20 литров. Не более 20 литров АИ-92 или 30 литров ДТ на одно транспортное средство. Оплата за наличный расчет», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Ялты.

Глава администрации города Судака Кирилл Чебышев рассказал, что на АЗС «АТАН» на Феодосийском шоссе, 14 будет доступен бензин марки АИ-92 в количестве 2000 литров.

«Обновленная информация по топливу на 5 августа. С 10:00 будет доступна свободная продажа 2000 литров топлива АИ-92 на АЗС „АТАН“ по Феодосийскому шоссе, 14 по цене 100 рублей за литр», — уточнил он.

Глава администрации города Феодосии Владимир Ким рассказал, что сегодня на шести АЗС «АТАН» будет доступно топливо в свободной продаже.

«„АТАН“: пгт Приморский, Керченское шоссе, 86/88 — ДТ, г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 — АИ-92, г. Феодосия, Керченское шоссе, 27/Д — АИ-92, г. Феодосия, с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б — ДТ, пгт Коктебель, ул. Ленина, 150 — АИ-92, г. Феодосия, Керченское шоссе, 23 — ДТ. Лимит единоразовой заправки: АИ-92 — 20 л (бак или канистра), ДТ — 30 л (бак или канистра)», — заявил Ким.

В Министерстве топлива и энергетики Республики Крым рекомендуют следить за поступлением бензина на онлайн-карте наличия топлива на АЗС.

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