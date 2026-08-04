Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 4 августа: где купить, какие цены

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 4 августа: где купить, какие цены

В Севастополе сегодня, 4 августа, на АЗС сетей «АТАН» и «ТЭС» возобновляется свободная продажа всех видов топлива, заявил губернатор Михаил Развожаев. Что известно о ситуации с бензином в Крыму?

Где можно купить бензин в Севастополе 4 августа

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в свободной продаже появятся бензин марок АИ-95, АИ-92, дизельное топливо и премиальные виды.

«На АЗС сетей „АТАН“ и „ТЭС“ возобновляется свободная продажа всех видов топлива (АИ-95, АИ-92, дизельное топливо и премиальные виды). Напомню: на АЗС „ТЭС“ и „АТАН“ стоимость бензина марки АИ-92 будет снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр. Чтобы не допускать создания искусственного дефицита, продолжает действовать лимит: отпуск топлива составит до 20 литров на одну машину», — отметил глава Севастополя.

По словам Развожаева, такие меры необходимы для того, чтобы бензин был в наличии на всех заправках города до полного насыщения рынка и стабилизации поставок.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что известно о ситуации с топливом в Крыму 4 августа

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что с 4 августа на АЗС компаний «ТЭС» и «АТАН» стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр.

«Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым приняли ряд решений о предоставлении региональных мер поддержки основным сетевым операторам топливного рынка полуострова. Благодаря этому с завтрашнего дня на АЗС компаний „ТЭС“ и „АТАН“ стоимость бензина марки АИ-92 будет не выше 100 рублей за литр. До середины августа, после реализации федеральных решений, планируется снижение цены на бензин марки АИ-95 и ДТ, с тем чтобы их стоимость также была в пределах 100 рублей. Работа по стабилизации ситуации в нашем регионе по всем направлениям ведется при поддержке президента, еженедельно докладываю ему о положении дел в Крыму», — заявил Аксенов.

Глава администрации города Судака Кирилл Чебышев рассказал, что на АЗС «АТАН» по Восточному шоссе, 2Б к свободной продаже доступен бензин марки АИ-92 по цене 100 рублей за литр.

«Также бензин марки АИ-95 и АИ-95 Ultra доступны на обоих автозаправочных комплексах сети „АТАН“. Продолжаем следить за ситуацией с топливом в регионе», — уточнил он.

В Министерстве топлива и энергетики Республики Крым рекомендуют следить за поступлением бензина на онлайн-карте наличия топлива на АЗС.

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