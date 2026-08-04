Пьяная пара слетела в реку с моста у «Замка коварства и любви»

Пьяная пара слетела в реку с моста у «Замка коварства и любви» Пьяная пара на машине упала в реку у «Замка коварства и любви» в Кисловодске

Автомобиль упал в реку в районе туристического комплекса «Замок коварства и любви», сообщил в Telegram-канале мэр Кисловодска Евгений Моисеев. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина. По словам главы города, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

После завершения спасательной операции специалисты отключили аккумуляторную батарею транспортного средства для обеспечения безопасности и провели необходимые действия для предотвращения возможного возгорания, — говорится в сообщении.

Пострадавших извлекли из автомобиля и передали бригаде скорой помощи. У обоих диагностировали сотрясение головного мозга.

Ранее находившийся в состоянии алкогольного опьянения 18-летний водитель без прав столкнулся с машиной скорой помощи на трассе Миасс — Ленинск в Челябинской области. В результате аварии пострадали пять человек.

До этого внедорожник Land Cruiser на высокой скорости влетел в частный дом на улице Социальной в Улан-Удэ. Водитель японского внедорожника не справился с управлением и съехал с дороги. В итоге машина снесла забор и пробила стену частного дома. Водитель и два пассажира погибли на месте.