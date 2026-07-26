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26 июля 2026 в 11:33

Пьяный лихач влетел на огромной скорости в карету скорой помощи

Пьяный водитель допустил столкновение с машиной скорой помощи под Челябинском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 18-летний водитель без прав столкнулся с машиной скорой помощи на трассе Миасс — Ленинск в Челябинской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области во «ВКонтакте». В результате аварии пострадали пять человек. Авария произошла вечером 25 июля на изгибе дороги, где юноша за рулем ВАЗ-21099 не справился с управлением и выехал на встречку.

25 июля в 22:10 на 1-м км автодороги Миасс — Ленинск Миасского городского округа 18-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21099, на изгибе дороги вправо, предположительно, превысил разрешенную на данному участке дороги скорость, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве случилось смертельное ДТП с участием пьяного автомобилиста, жертвами которого стали два человека. Очевидцы сообщили, что водитель темной иномарки праздновал день рождения, после застолья сел за руль нетрезвым и протаранил другой автомобиль.

Кроме того, в Ставропольском районе Самарской области квадроцикл на большой скорости слетел с трассы и врезался в дерево. В результате аварии два человека погибли, еще один получил ранения.

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