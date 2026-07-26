Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 12:13

ДНР стала еще на шаг ближе к полному освобождению от ВСУ

ВС России освободили Шевченко в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны России в МАКСе. По данным ведомства, в данной операции принимали участие подразделения группировки войск «Центр».

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики, — проинформировали в МО РФ.

Ранее командир подразделения 11-го армейского корпуса группировки «Север» ВС РФ с позывным Луч сообщил, что с начала июля операторы БПС уничтожили в Харьковской области более 50 спутниковых станций Starlink и антенн ВСУ. Он отметил, что российские военнослужащие выявляли цели даже в ночное время, ориентируясь на их тепловое излучение.

Кроме того, Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли удар в Киеве по промышленному объекту «Смарт интеллиджент систем», выпускавшему беспилотники различных типов и комплектующие к ним. В ведомстве уточнили, что на предприятии производились корпуса, электроника, навигационное оборудование, оптика и аккумуляторы для БПЛА.

Россия
ДНР
ВС РФ
ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо имя нового командующего российским сегментом МКС
Поисковики нашли след пропавшего пенсионера в лесу Красноярского края
В Горловке погибли четыре человека в результате атаки дронов ВСУ
Долина получила дорогостоящий подарок
Крупный пожар вспыхнул в регионе с аномальной жарой
«Союз МС-28» с экипажем приземлился в Казахстане
Ужасная смерть настигла женщину и двоих детей в доме под Саратовом
Юноша утонул при попытке доплыть до берега на матрасе в российском регионе
Лесные пожары «переселили» 260 тыс. человек в Европе
«Ахмат» сообщил о появлении в Сумах американских наемников
Магнитные бури сегодня, 26 июля: что будет завтра, тревога, бессонница
Удар стихии парализовал движение поездов в российском регионе
Российский санаторий стал рассадником острой вирусной инфекции
Стало известно, как облегчить покраску стен
Саудовская Аравия потеряла дорогостоящий ударный дрон
Озвучены последствия налета дронов ВСУ на Горловку
Священник назвал предметы, которым не место в доме
На Украине прохожие закидали камнями сотрудников военкомата
Иран выдвинул требование к ЕС после удара ВСУ по судну на Каспии
Россиянам рассказали, кому нужно молиться об исцелении детей от болезней
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.