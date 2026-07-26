ДНР стала еще на шаг ближе к полному освобождению от ВСУ

ДНР стала еще на шаг ближе к полному освобождению от ВСУ ВС России освободили Шевченко в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны России в МАКСе. По данным ведомства, в данной операции принимали участие подразделения группировки войск «Центр».

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики, — проинформировали в МО РФ.

Ранее командир подразделения 11-го армейского корпуса группировки «Север» ВС РФ с позывным Луч сообщил, что с начала июля операторы БПС уничтожили в Харьковской области более 50 спутниковых станций Starlink и антенн ВСУ. Он отметил, что российские военнослужащие выявляли цели даже в ночное время, ориентируясь на их тепловое излучение.

Кроме того, Минобороны РФ сообщало, что российские военные нанесли удар в Киеве по промышленному объекту «Смарт интеллиджент систем», выпускавшему беспилотники различных типов и комплектующие к ним. В ведомстве уточнили, что на предприятии производились корпуса, электроника, навигационное оборудование, оптика и аккумуляторы для БПЛА.