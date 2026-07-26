Россиянам рассказали, кому нужно молиться об исцелении детей от болезней

Святому Гавриилу молятся об исцелении детей от болезней, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он напомнил, что 26 июля православная церковь поминает этого святого.

Святой Гавриил особенно почитается в Белоруссии, Польше и России. Младенец Гавриил был похищен из дома своих родителей и замучен за то, что не отрекся от Христа и не принял иудейскую веру. Его тело было найдено нетленным, и от него стали совершаться многочисленные чудеса исцелений. Ему молятся об исцелении от болезней, особенно от детских недугов. Ему молятся о защите детей от злых людей и всяких напастей. Ему молятся о даровании родителям терпения и мудрости в воспитании детей. В народной традиции ему также молятся о помощи в трудных семейных обстоятельствах. В день памяти святого Гавриила хорошо прийти в храм, поставить свечу перед его иконой, прочитать тропарь и кондак, ― сказал Иванов.