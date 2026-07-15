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15 июля 2026 в 15:35

Священник ответил, можно ли носить доставшийся по наследству крестик

Священник Береговой: запрета носить доставшийся по наследству крестик нет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Носить доставшийся по наследству крестик, если он является семейной реликвией, не запрещено, рассказал православный священник Владислав Береговой. По его словам, освящать подобную реликвию по второму разу необязательно, если нет такого желания. В разговоре с RT он подчеркнул, что обычно крест по наследству не передается — чаще всего человек носит его всю жизнь и с ним же «уходит».

Обычно младенцу для крещения покупают маленький крестик. Ребенок его носит до четырех—восемь лет, после чего покупают другой. Если это семейная реликвия и человеку так хочется... По новой освящать подобный крест не обязательно. Если есть желание, то батюшка освятит. Но крест — он свят сам по себе, — предупредил Береговой

Ранее священник Вячеслав Ланский заявил, что в жаркую погоду женщинам можно надевать легкие и удобные сарафаны. По его словам, одежда и внешний облик отражают внутренний мир человека.

Общество
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