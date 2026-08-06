7 августа — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

В православной церковной традиции каждый день календаря связан с памятью того или иного святого, чей жизненный путь становится для верующих примером для подражания. 7 августа в православном календаре — дата, которая, хотя и не относится к числу двунадесятых праздников, по своему духовному значению стоит в одном ряду с важнейшими датами церковного года. В этот день Церковь вспоминает кончину той, кто была избрана Богом, чтобы стать матерью Пресвятой Девы Марии, и чья жизнь явила миру силу терпеливой веры. О житии праведной Анны, матери Богородицы, читайте в материале NEWS.ru.

Кто такая праведная Анна

Праведная Анна, мать Богородицы, занимает исключительное место в ряду святых, которых почитает православная церковь. Ее нельзя назвать пророчицей или подвижницей в том смысле, какой обычно вкладывают в эти слова. Однако ее земное существование и служение стали одним из важнейших звеньев в цепи событий, приведших к пришествию в мир Спасителя.

По своему происхождению святая Анна принадлежала к знатному и глубоко благочестивому роду. Она являлась младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема, который происходил из колена Левиина и рода Ааронова. Это означает, что она принадлежала к священническому сословию, которое с глубокой древности было призвано к служению при скинии, а затем и в Иерусалимском храме.

Христианское предание не сохранило для нас подробных свидетельств о ранних годах жизни праведной Анны. Однако несомненно одно: она воспитывалась в обстановке строгого благочестия и глубокой веры, что впоследствии определило весь ее дальнейший путь. Церковь именует святую Анну «Богоотец», точно так же как и ее супруга Иоакима, поскольку именно от их крови произошла Пресвятая Дева Мария, родившая Иисуса Христа. Это почетное наименование подчеркивает уникальную роль этой святой четы в истории домостроительства Божия и спасения человеческого рода. Успение праведной Анны — 7 августа — стало завершением ее земных трудов, но отнюдь не прервало ее небесного предстательства перед Господом за всех верующих, обращающихся к ней с молитвой.

Икона «Праведные Иоаким и Анна» Фото: Юрий Кавер/РИА Новости

История семьи Иоакима и Анны

Житие Иоакима и Анны — это удивительное повествование, исполненное глубокой скорби, многолетнего терпения и чуда, которое явилось по их великой вере. Праведный Иоаким происходил из рода царя Давида, что являлось обстоятельством невероятной важности, ибо именно из потомства Давидова, согласно древним пророчествам, должен был произойти долгожданный Мессия.

Супруги прожили в святом браке более пятидесяти лет, однако Господь не даровал им детей. В ветхозаветные времена отсутствие потомства воспринималось не просто как личная трагедия, но как тяжкий позор и наказание Божие за сокрытые грехи. Такое положение дел приносило им множество насмешек и унижений со стороны окружающих, которые считали себя вправе осуждать бездетную чету.

Особенно тяжелое испытание постигло Иоакима в один из великих праздников, когда он прибыл в Иерусалимский храм, чтобы принести жертву Всевышнему. Первосвященник по имени Рувим, увидев приношения Иоакима, с презрением отверг их, заявив, что человек, не оставивший потомства в Израиле, недостоин приближаться к алтарю Господню. Услышав столь жестокое оскорбление, праведный Иоаким, исполненный скорби, не возвратился в родной дом, но удалился в пустыню, где провел сорок дней в строжайшем посте и непрестанной молитве к Творцу. В этом он уподобился своему праотцу Аврааму, который также получил долгожданное дитя в глубокой старости благодаря своей несокрушимой вере.

Узнав о случившемся, праведная Анна восприняла это унижение как свою личную вину и в слезах обратилась к Господу с горячим молением. Однажды, прогуливаясь в саду, она заметила лавровое дерево, в ветвях которого вилось гнездо с крошечными птенцами. Этот живой образ пробудил в ее сердце еще более острую тоску: даже у птиц и диких зверей есть свое потомство, одна лишь она обделена этой радостью. В тот самый момент ей явился Ангел Господень и возвестил радостную весть: ее молитва услышана, и она родит Дочь, благословенную превыше всех земных дочерей, через Которую будет даровано спасение всему миру. Подобное же благовестие было дано и Иоакиму в пустыне, и он поспешил в Иерусалим, где у Золотых ворот состоялась его встреча с супругой. И так мы приближаемся к важнейшему эпизоду жития Иоакима и Анны.

История семьи Иоакима и Анны Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Рождение и воспитание Девы Марии

Эта встреча Иоакима и Анны стала началом исполнения их общего обета, данного Богу. Святая Анна зачала, и через девять месяцев, в сентябре, родила Дочь, которую нарекли Марией. Это рождение стало не только долгожданным утешением для престарелых супругов, но и началом новой эпохи для всего человечества. Праведные Иоаким и Анна свято хранили данный ими обет: они осознавали, что их долгожданное Чадо должно быть всецело посвящено Господу.

Первые три года жизни Пресвятой Девы Марии прошли в родительском доме, где ее воспитывали в чистоте и благочестии. Церковное предание повествует, что когда Ей исполнилось полгода, Анна поставила Ее на землю, и Богомладенец сделал семь шагов, возвратившись в руки матери. Это событие еще более укрепило праведную Анну в ее решении: дочь не будет ступать по земной пыли до тех пор, пока Ее не введут в храм Господень.

Когда Марии исполнилось три года, Иоаким и Анна, собрав родственников и священников, торжественно привели Ее в Иерусалимский храм. Это событие, именуемое Введением во храм Пресвятой Богородицы, является одним из великих христианских праздников. Пресвятая Дева, к изумлению всех присутствовавших, без посторонней помощи взошла на высокие ступени храма, где Ее встретил первосвященник Захария и по особому откровению ввел в Святая Святых — место, куда простым смертным входить было строжайше запрещено. Так праведные Иоаким и Анна полностью исполнили свой обет, вручив свое единственное дитя попечению Божию.

Рождение и воспитание Девы Марии Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

День памяти святой Анны в церковном календаре установлен на 7 августа. Вскоре после Введения во храм святой Иоаким мирно отошел ко Господу, достигнув восьмидесятилетнего возраста. Святая Анна пережила своего супруга на два года, оставаясь рядом со своей Дочерью в Иерусалиме. Успение праведной Анны совершилось еще до Благовещения и до начала общественного служения Иисуса Христа. Она мирно преставилась в возрасте семидесяти девяти лет, оставив юную Марию на попечение храмовых священников.

Что означает Успение праведной Анны

В православной богословской традиции кончина праведников именуется Успением. Это слово означает «успение», то есть «тихий сон», и подчеркивает, что физическая смерть для верующего человека является не гибелью, а лишь переходом от временной земной жизни к бытию вечному и бесконечному. Успение воспринимается как радостное событие, ибо душа святого воссоединяется со своим Творцом и Спасителем.

Успение праведной Анны — 7 августа — ознаменовало завершение ее земного пути, который был исполнен испытаний и многочисленных скорбей. Для святой Анны, которая столько лет со слезами молила Бога о разрешении неплодства, смерть стала не трагическим исходом, а долгожданным успокоением и встречей с Господом. Ее земная миссия была выполнена в полноте: она явила миру Ту, от Которой родился Искупитель человечества.

Церковь прославляет блаженную кончину праведницы, которая теперь предстоит перед престолом Всевышнего как великая заступница за всех верующих. Этот день служит для напоминанием о том, что земное существование, каким бы трудным оно ни было, есть лишь приготовление к жизни вечной, и что награда за верность и терпение несомненна.

Почему святую почитают как покровительницу семьи и материнства

Почитание праведной Анны как небесной покровительницы семейной жизни, супружества и материнства имеет глубочайшие основания в событиях ее биографии. Она изведала величайшую скорбь для женщины — бесплодие и связанное с ним бесчестие. Она знала, что такое долгая и мучительная надежда, сомнения и непрестанная молитва.

Господь не сразу ответил на ее просьбу, но ее вера не поколебалась ни на миг. Именно поэтому праведная Анна особенно близка всем, кто сталкивается с препятствиями в зачатии и рождении детей. Так о чем молятся святой Анне? К ней часто обращаются супружеские пары, мечтающие о ребенке, прося ее ходатайства перед Богом. Она является живым символом надежды и упования на милость Божию даже в самой отчаянной ситуации, когда человеческие силы кажутся исчерпанными.

Икона «Праведные Иоаким и Анна» Фото: Юрий Кавер/РИА Новости

Кроме того, праведная Анна являет собой идеальный образец супружеской верности. Вместе с Иоакимом они несли свой крест бездетности не один десяток лет, не впадая в ропот и сохраняя любовь друг ко другу. Их союз, закаленный в горниле тяжелейших испытаний, стал прочным основанием для воспитания самой великой святой в истории человечества.

Святая Анна была не только матерью, но и мудрой наставницей, воспитавшей Пресвятую Деву Марию в смирении, послушании и безграничной любви к Богу. Поэтому она почитается как заступница супружеских пар и надежная защитница семейного очага от всякого зла и раздора. Ее жизнь учит нас тому, что подлинное счастье семьи строится не на внешнем благополучии и достатке, а на вере, терпении и взаимной любви, освященной искренней молитвой.

О чем молятся праведной Анне

К праведной Анне как к ближайшей родственнице Самой Пресвятой Богородицы обращаются с самыми разнообразными просьбами. Однако есть определенные прошения, которые возносятся к ней чаще других. Основная тема ее предстательства — это дарование детей и разрешение проблем, связанных с бесплодием.

Супруги, долгое время не имеющие потомства, совершают паломничества к ее святым мощам, читают акафисты и молятся о том, чтобы Господь по ее ходатайству даровал им радость материнства и отцовства. Святая Анна на собственном примере учит не отчаиваться в самых сложных жизненных обстоятельствах и продолжать молиться, уповая на благую волю Божию.

О чем молятся святой Анне, кроме самого прошения о чадородии, так это о благополучном течении беременности и легких родах, ведь она испытала все материнские чувства и знает истинную цену каждому мгновению, проведенному рядом с ребенком.

Помимо этого, молитва о детях святой Анне часто возносится родителями, которые просят:

укрепить веру и благочестие в своих чадах;

защитить их от пагубных влияний;

наставить на путь истинный.

О чем молятся праведной Анне Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Также святая Анна помогает исцелиться от различных телесных недугов, поскольку она сама пережила долгие годы немощи и скорби. Молитвы к ней являются выражением глубокой веры в ее предстательство перед Всевышним, ведь она приходится бабушкой Господу нашему Иисусу Христу по плоти.

Искреннее молитвенное обращение к ней способно принести утешение в скорбях, укрепить в вере и разрешить те проблемы, которые на человеческом уровне кажутся абсолютно неразрешимыми. В православной традиции существует множество молитвенных текстов, обращенных к Богоотцам, и каждый верующий может выбрать те слова, которые исходят из глубины его сердца.

Богослужение и традиции 7 августа

7 августа в православном календаре выделяется как праздник Успения праведной Анны, который по своему богослужебному статусу относится к великим. В храмах в этот день совершается торжественное богослужение. Священники облачаются в светлые праздничные одежды и читаются молитвословия, прославляющие праведную жизнь и блаженную кончину святой старицы. В богослужебных текстах, тропарях и кондаках подчеркивается, что святая Анна, носившая во чреве Чистую Богоматерь, теперь пребывает в небесных обителях и испрашивает для почитающих ее прощение прегрешений. Успение праведной Анны — 7 августа — является тем днем, когда Церковь призывает верующих вспомнить о добродетелях терпения, смирения и непостыдной надежды на Бога, которые так ярко просияли в жизни этой святой четы.

Что касается народных традиций, то в этот день издавна принято посещать храм, чтобы принять участие в общей молитве. Благочестивые предки считали эту дату важной для начала осенних хозяйственных работ. Например, в некоторых местностях именно 7 августа было временем, когда начинали копать ранний картофель или отправлялись в лес за грибами.

Богослужение и традиции 7 августа Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По народным поверьям, в этот день было принято творить милостыню и совершать добрые дела, чтобы почтить память святой, которая при жизни отличалась необычайным милосердием и состраданием к нуждающимся. День памяти святой Анны — это время для укрепления семейных уз, примирения с ближними и молитвы о будущем урожае, как духовном, так и телесном.

Успение праведной Анны — 7 августа — это не день скорби и печали, а день светлой радости о святой, которая перешла из мира юдоли плача в вечное Царство Христово. Ее жизнь является назидательным примером того, как через терпение и несокрушимую веру можно обрести не только земное счастье, но и вечное спасение. Православный календарь напоминает об этой великой святой, и это напоминание призывает к усердной молитве, добрым делам и укреплению веры в промысл Божий.

Обращаясь к праведной Анне, верующие просят ее стать своим ходатаем перед Богом, чтобы и им быть причастными к той вечной радости, в которой она пребывает ныне. Пусть ее живой пример вдохновляет на преодоление житейских невзгод с твердым упованием на Господа, Который никогда не оставляет тех, кто ищет Его от всего чистого сердца.

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