Как правильно молиться: стоя, сидя, лежа, вслух, про себя — главные правила

Молитва — один из ритуалов, которые православный христианин должен выполнять ежедневно. Это не просто повторение заученных формул, а живое общение с Богом. Поэтому у многих верующих, особенно новоначальных (то есть недавно присоединившихся к Церкви), возникает множество вопросов о молитвах. Как правильно молиться дома? И можно ли молиться мысленно или стоит непременно произносить слова вслух? Об этом и многом другом читайте в нашей статье: рассказываем все о молитвенном правиле для мирян.

Можно ли молиться сидя: когда и кому разрешается

Стереотипный образ молящегося — это стоящий, преклонив голову, или опустившийся на колени верующий. Поэтому вопрос о том, можно ли молиться сидя или лежа, волнует многих, особенно тех, кто по состоянию здоровья не может долго стоять. Святые Отцы дают однозначный ответ: в случае немощи или болезни молиться сидя не просто допустимо, но и необходимо.

Игумен Пахомий (Брусков) пояснял: при боли и усталости можно сесть как в церкви, так и за домашней молитвой. Но тут важно разделять, чем именно руководствуется верующий: ленью или болью. В то же время если альтернативой молитвы сидя является полное отсутствие молитвы, то, конечно, лучше молиться сидя.

За разъяснениями стоит также обратиться к богослужебному уставу. Он дает ответ на вопрос, можно ли молиться сидя или лежа. Так, во время чтения кафизм, седальнов и поучений разрешается сидеть. А вот Евангелие и акафисты принято слушать стоя.

Таким образом, можно ли молиться сидя — вопрос не формального запрета, а внутреннего состояния. Если человек просто устал или его одолевает лень, священники советуют побороть себя и встать. Все-таки небольшое усилие над собой тоже помогает сосредоточиться. При болях же лучше позволить себе послабление, чтобы слабость не мешала духовной работе.

Как правильно молиться: полный гайд

Можно ли молиться лежа: болезни, усталость и особые случаи

Отвечая на вопрос, можно ли молиться сидя или лежа, стоит отдельно рассмотреть лежачее положение. При тяжелой болезни, когда человек не может встать с постели, молиться лежа не только можно, но и нужно. Никто не требует от лежачего больного невозможного.

Святитель Феофан Затворник советовал творить Иисусову молитву даже в постели, сочетая ее с дыханием и вниманием к сердцу. Это делает молитву сродни медитации. Однако важно понимать разницу: одно дело — болезненная немощь, но совсем другое — расслабленность.

Правила молитвы в православии советуют не молиться лежа, если это не единственный возможный вариант. В конце концов телесное положение влияет на духовное состояние. И когда мы стоим перед Богом в мольбе, сама поза уже являет акт благоговения. Исключение делается для тех, кто действительно не может стоять или сидеть.

Молитва вслух и про себя: в чем разница и когда что уместно

Чтобы выяснить, что лучше — молитва вслух или про себя, обратимся к практике Церкви. И тут однозначного ответа нет: оба варианта имеют свои преимущества. К примеру, молитва вслух помогает уму не рассеиваться, легче настроиться на молитвенный лад, вовлекает в молитву не только душу, но и тело через голос.

С другой стороны, можно ли молиться мысленно — тоже хороший вопрос. И на него Церковь также отвечает утвердительно. К примеру, во время Шестопсалмия священник читает утренние молитвы именно про себя.

Так можно ли молиться мысленно в повседневной жизни? Да, и это особенно удобно, когда человек находится в общественном месте. Главное, чтобы при этом сохранялись внимание и благоговение. А для начинающих, ищущих единственно верный ответ на вопрос, как правильно молиться дома, полезнее будет молитва, произнесенная вслух или шепотом. А все потому, что, слыша собственный голос, проще зафиксировать внимание на проговариваемых словах.

Как молиться дома

Как молиться за работой и за мытьем посуды: молитва без правил

Многие святые завещали верующим «непрестанно молиться». Но как молиться за работой и делами, когда нет возможности встать перед иконами и зажечь лампаду?

Святитель Феофан Затворник дает простой совет: «Возьмитесь за одну коротенькую молитовку — и все ее творите, и за делом и без дела, и ходя и сидя, непрестанно». Речь идет прежде всего об Иисусовой молитве: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».

Таким образом, отвечая на вопрос, как молиться за работой и делами, можно сказать: кратко, но постоянно. Молитва может быть вкраплена в любую повседневную деятельность — мытье посуды, ходьбу, работу за компьютером. Для этого не нужны особые позы или громкие слова. Такая короткая, идущая от сердца молитва — это искреннее предстояние Богу в течение всего дня.

Нужно ли креститься и кланяться при домашней молитве

Продолжаем говорить о том, как правильно молиться дома, и теперь перейдем к поклонам и крестным знамениям. Стоит ли дополнять ими домашние молитвы? Или достаточно произнесения святых слов?

Крестное знамение — это не просто традиция. Это «орудие спасения». Совершая его, мы призываем на себя силу Божию. Дома, как и в храме, принято осенять себя крестом в начале и конце молитвы, при упоминании Святой Троицы и имени Спасителя.

Поклоны также имеют глубокий смысл. Как говорят Святые Отцы, «молитва, в которой не утруждалось тело, не имеет в себе души». Поклоны — и земные, и поясные — выражают покаяние верующего и его смирение перед Богом. Однако есть и ограничения. Земные поклоны, следуя правилам Вселенских соборов, отменяются:

в воскресные дни;

в период от Пасхи до Пятидесятницы.

И неспроста. Эти дни — период радости о воскресшем Христе.

Нужно ли креститься и кланяться при домашней молитве

В домашней молитве каждый может установить для себя посильное правило поклонов. Но главное предостережение: «Поклоны, совершаемые для числа, неодушевленные правильным умным и сердечным деланием, более вредны, нежели полезны».

Главное в молитве: не поза, а внимание и сердце

Подводя итог всему сказанному, важно подчеркнуть: внешние формы — поза, громкость голоса, количество поклонов — это средства, а не цель. Главное в молитве — это внимание ума и сокрушение сердца.

Можно стоять часами, класть сотни поклонов, громко читать молитвы, но при этом думать о чем-то постороннем. А можно, лежа на больничной койке, воззвать к Богу с такой глубиной и верой, что эта краткая молитва будет превыше долгой, но рассеянной мольбы.

Святые Отцы учат, что молитва без внимания — это «звук, издаваемый медью». Поэтому, говоря о том, как правильно молиться дома, резюмируем: прежде всего надо научиться собирать свой ум, который постоянно рассеивается, и возвращать его к словам молитвы. Телесные усилия (стояние, поклоны) помогают в этом, но они не самодостаточны.

Краткое молитвенное правило для начинающих

Для тех, кто только начинает свою молитвенную жизнь, важно иметь простое и посильное молитвенное правило для мирян. Оно не должно быть чрезмерно длинным, чтобы не утомлять новоначального, но и не слишком коротким, чтобы не превращаться в формальность.

Вот один из вариантов молитвенного правила для мирян, предлагаемый игуменом Силуаном (Тумановым).

Утро

«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь». «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». «Царю Небесный…» «Отче наш…» Молитва «Восстав от сна…». Краткое поминовение живых и усопших.

Краткое молитвенное правило для начинающих

Вечер

Благодарение Богу за прожитый день, покаяние в грехах и предание себя в волю Божию на наступающую ночь.

Однако это лишь один из вариантов. Молитвенное правило для мирян должно подбираться индивидуально с духовником или священником, с учетом сил, возраста и обстоятельств жизни человека. Главное в правиле — не количество страниц, а постоянство и искренность. Лучше прочитать одну молитву внимательно, чем 20 — рассеянно.

И помните: Бог смотрит не на позу, а на сердце. И даже самая короткая молитва, произнесенная с верой и любовью, будет услышана.

Ранее мы составили полный гид по подготовке к исповеди.