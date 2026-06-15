Брак с миллионером, отказ от Москвы, «Тайны следствия»: как живет Ковальчук

Звезде сериала «Тайны следствия» Анне Ковальчук 15 июня исполняется 49 лет. Что известно о личной жизни артистки, чем она занимается сейчас?

Чем известна Ковальчук

Анна Ковальчук родилась 15 июня 1977 года в Нойштрелице (ГДР). Окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

Актриса впервые появилась на экране в 1998 году в комедийном фильме «Любовь зла». Настоящую известность она обрела после выхода сериала «Тайны следствия», где исполнила роль следователя Марии Швецовой. Одним из значимых проектов в ее карьере стала главная роль в сериале «Мастер и Маргарита», режиссером которого выступил Владимир Бортко. Ради этой роли Ковальчук согласилась на съемки обнаженной для сцены с полетом ведьм на Лысую гору.

На настоящий момент в ее фильмографии около 50 работ, включая ленты «Усадьба», «Кровать для троих», «Адмиралъ», «Петр Первый. Завещание», «Беспринципные в Питере» и другие.

В ноябре прошлого года телесериал «Тайны следствия» попал в Книгу рекордов России. Он стал самым длительным подобным проектом в истории отечественного телевидения. Почетный сертификат был вручен Ковальчук.

«17 ноября Книга рекордов России зафиксировала рекорд детективного сериала „Тайны следствия“ — самый продолжительный показ сериала в телевизионном эфире. На телеканале „Россия“ легендарный и любимый зрителями проект идет 20 лет, 11 месяцев и 8 дней, что в совокупности составляет 7648 дней», — сказано в публикации.

Как сложилась личная жизнь Ковальчук

С 1998 по 2005 годы Анна Ковальчук была замужем за актером Анатолием Ильченко. В 2000 году у них родилась дочь Злата. Со временем супруги объявили, что их чувства угасли, и они расстались.

Артистка также встречалась с коллегой по проекту «Тайны следствия» Сергеем Перегудовым. После расставания актеры смогли сохранить дружеские отношения.

«С Анной мы сохранили дружеские отношения. Действительно, роман был серьезный, мы даже хотели официально пожениться, но… как-то не сложилось. Причины самые распространенные, как и у большинства людей, — в чем-то не сошлись наши взгляды, кто-то был не прав и т. д. Наверное, просто не судьба», — делился Перегудов.

В 2007 году Анна снова вышла замуж. Ее избранником стал столичный бизнесмен Олег Капустин. СМИ писали, что артистка стала женой миллионера, супруг сделал Анне подарок в виде породистого скакуна. В 2010 году у пары родился сын Добрыня.

Сейчас Анна живет на два города. Она не собирается переезжать в Москву, предпочитая уютный быт и круг общения в Петербурге.

Чем сейчас занимается Ковальчук

Актриса продолжает творческую деятельность. Анна по-прежнему снимается в «Тайнах следствия», в 2025 году вышел 25-й сезон сериала. Также в прошлом году состоялась премьера картины «Сказки темного леса. Ворожея» и стартовал сериал «Беспринципные в Питере».

Артистка не только снимается в кино, но и поет, а также проводит творческие вечера с музыкальными номерами. В 2025 году в Санкт-Петербурге состоялся ее концерт под названием «Ангелы Анны». В программу вошли как оригинальные песни Анны, так и композиции, которые ей особенно близки. Ковальчук признавалась, что музыка всегда была для нее источником вдохновения.

В феврале 2026 года на сцене Учебного театра Института кино и телевидения впервые поставили «Калигулу». Это был режиссерский дебют Анны Ковальчук. Студенты ее курса исполнили постановку по Камю, и критики отметили смелость выбора сложного экзистенциального материала для дебютного проекта.

Также в 2026 году Анна Ковальчук сыграла императрицу Екатерину II в фильме «Новороссия. Потемкин».

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