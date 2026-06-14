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14 июня 2026 в 23:25

Любил РФ и подвергся «отмене» из-за этого: чем известен погибший Оливер Три

Оливер Три Оливер Три Фото: Социальные сети
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Американский певец Оливер Три погиб при столкновении двух вертолетов в районе Рекрейо-дос-Бандейрантес на юго-западе Рио-де-Жанейро. Чем был известен артист, почему подвергся «отмене»?

Что известно о смерти Оливера Три

Трагедия в районе Рекрейо-дос-Бандейрантес унесла жизни шести человек.

Оливер Три был в Бразилии на гастролях. Недавно он выступил в Сан-Паулу, а в июле собирался продолжить тур по Европе. По предварительным данным, трагедия произошла из-за столкновения двух вертолетов, которые рухнули на автостоянку. Среди жертв также оказался аргентинский блогер Гаспар Прим, известный как Gaspi.

Крушение вызвало масштабный пожар; обломки и пролитое топливо подожгли машины на парковке. По информации бразильских пожарных, огонь уничтожил около 20 автомобилей, большинство из которых были электромобилями. Высокое напряжение и литийионные батареи привели к серии мощных вторичных взрывов, что значительно усложнило тушение и повредило технику.

На место происшествия прибыли следователи Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA) при ВВС Бразилии. Для выяснения обстоятельств столкновения проводится экспертиза, изучаются обломки и маршруты полетов.

Чем прославился Оливер Три, что говорил о России

Оливер Три Никелл — американский певец, автор песен, рэпер, продюсер и режиссер.

В 2018 году музыкант выпустил мини-альбом Alien Boy, который сделал его известным. Заглавный трек Alien Boy и песня Life Goes On быстро стали популярными.

Музыкальный стиль артиста сочетает элементы электроники (EDM), дабстепа, хип-хопа, поп-музыки и софт-рока. Дискография включает: EP Do You Feel Me? (2019), студийный альбом Ugly Is Beautiful (2020, в том числе трек Hurt), альбом Cowboy Tears, альбом Love You Madly Hate You Badly (вышел 24 апреля 2026 года) — первый релиз на собственном лейбле Alien Boy Records. До этого сотрудничал с лейблом Atlantic Records.

Оливер Три сотрудничал с Blink‑182, Дэвидом Геттой, Diplo, Lil Yachty, Томми Кэшем, Робином Шульцем.

В 2024 году Билли Айлиш упомянула Оливера Три как один из источников вдохновения для своего альбома Hit Me Hard and Soft.

Артист, погибший в авиакатастрофе, столкнулся с «отменой» из-за своей любви к России. Он долго жил в РФ и записал здесь один из своих альбомов.

В 2021 году Оливер поделился, что несколько месяцев провел в Москве, работая над альбомом Cowboy Tears. В интервью он назвал Россию одним из любимых мест на планете, а русских людей — очень прямолинейными. Кроме того, Оливер сотрудничал с группой Little Big Ильи Прусикина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

С «отменой» Оливер столкнулся в 2024 году, тогда власти Литвы не дали ему выступить под предлогом связей с РФ.

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