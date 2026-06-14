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14 июня 2026 в 21:34

Американский певец разбился на вертолете

Певец Оливер Три погиб при столкновении двух вертолетов в Рио-де-Жанейро

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Американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов в районе Рекрейо дос Бандейрантес на юго-западе Рио-де-Жанейро, сообщает CNN Brasil со ссылкой на гражданскую полицию Рио-де-Жанейро. Трагедия унесла жизни шести человек.

Три находился в Бразилии с гастрольным туром: несколько дней назад он выступил в Сан‑Паулу, а в июле планировал продолжить гастроли в Европе. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало столкновение двух вертолётов. Машины упали на автостоянку. Среди погибших — аргентинский блогер Гаспар Прим (Gaspi).

Ранее спасатели обнаружили тело альпиниста Антара аль-Абси по прозвищу Человек-паук после его падения в кратер с сернистыми водами у вулкана Дамт в провинции Эд-Дали. Поклонники выразили соболезнования в социальных сетях в связи с гибелью экстремала.

Также четыре человека получили травмы после крушения вертолета в аэропорту Норт-Перри в городе Пембрук-Пайнес, сообщили представители пожарной службы. Пострадавшие были доставлены в больницу в стабильном состоянии.

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