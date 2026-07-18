Серябкина рассказала о недавней травме во время гастрольного тура

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина рассказала на VK Fest, что несколько месяцев назад во время гастрольного тура получила разрыв сухожилия. По словам певицы, которые передает корреспондент NEWS.ru, в последнее время она ходит со специальным фиксатором.
Три месяца назад я не очень удачно взяла чемодан за ручку и порвала сухожилие. Но артисты — это такие люди, которые долго и упорно не замечают свои травмы, если нет времени. Я — одна из тех, поэтому полтора месяца ходила с разрывом сухожилия. Понимала, что что-то не так. И, наконец, дойдя до врача, поняла, что мне нужно сделать операцию. Теперь я хожу с фиксатором, который помогает держать руку в покое. Но сейчас, ради выступления, я его сняла. Как будто уже чуть-чуть можно, — рассказала Серябкина.
Ранее Серябкина заявила корреспонденту NEWS.ru, что не исключает для себя возможности стать новой Примадонной российской сцены. По ее словам, она много трудится и считает, что при таком темпе однажды может достичь любого профессионального результата.