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18 июля 2026 в 19:39

Серябкина рассказала о недавней травме во время гастрольного тура

Серябкина заявила, что три месяца назад порвала сухожилие во время гастролей

Ольга Серябкина Ольга Серябкина Фото: NEWS.ru
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Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина рассказала на VK Fest, что несколько месяцев назад во время гастрольного тура получила разрыв сухожилия. По словам певицы, которые передает корреспондент NEWS.ru, в последнее время она ходит со специальным фиксатором.

Три месяца назад я не очень удачно взяла чемодан за ручку и порвала сухожилие. Но артисты — это такие люди, которые долго и упорно не замечают свои травмы, если нет времени. Я — одна из тех, поэтому полтора месяца ходила с разрывом сухожилия. Понимала, что что-то не так. И, наконец, дойдя до врача, поняла, что мне нужно сделать операцию. Теперь я хожу с фиксатором, который помогает держать руку в покое. Но сейчас, ради выступления, я его сняла. Как будто уже чуть-чуть можно, — рассказала Серябкина.

Ранее Серябкина заявила корреспонденту NEWS.ru, что не исключает для себя возможности стать новой Примадонной российской сцены. По ее словам, она много трудится и считает, что при таком темпе однажды может достичь любого профессионального результата.

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