Серябкина призналась, какой совет Фадеева полностью изменил ее карьеру Серябкина заявила, что Фадеев научил ее не изображать другого человека на сцене

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина рассказала корреспонденту NEWS.ru на VK Fest, что самые важные советы в профессиональной сфере получала от своего бывшего продюсера Максима Фадеева. По словам певицы, он учил ее меньше стесняться и не волноваться, поскольку по натуре она всегда была очень застенчивым человеком.

Конечно же, все полезные советы я получала от Максима Фадеева, который был моим продюсером. Они касались чаще всего профессиональных навыков, в моем случае — как меньше стесняться, — рассказала она.

Артистка призналась, что долгое время ей было сложно разделять себя как человека и как сценический образ. Однако со временем она поняла, что ей не нужно изображать из себя кого-то другого — ни слишком «крутую девчонку», ни человека, которым она не является. После этого, отметила Серябкина, ей стало гораздо легче.

Певица добавила, что осознание необходимости оставаться собой и просто добросовестно заниматься своим делом во многом связано с профессионализмом, который приходит с опытом. По ее мнению, именно профессионализм помогает найти ответы на многие вопросы.

Ранее Серябкина рассказала, что несколько месяцев назад во время гастрольного тура получила разрыв сухожилия. Сейчас певица носит специальный фиксатор, который помогает ей восстановиться после травмы.