Юрист оценил возможные убытки Фадеева из-за проблем с авторскими правами

Композитор Максим Фадеев мог лишиться миллионов рублей из-за поддельных подписей, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области юрист Александр Хаминский. По его мнению, продюсер неоднократно становился жертвой мошенничества в рамках своей карьеры.

Максим Фадеев за почти 40 лет творческой деятельности мог неоднократно сталкиваться с мошенничеством и потерять на этом значительные деньги. Конфликт с певицей Линдой (настоящее имя — Светлана Гейман. — NEWS.ru) длится с конца 1990-х годов, и это далеко не единственный эпизод. Ранее, в 2007 году, певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ионова. — NEWS.ru) выкупила часть прав на свои песни у композитора, заплатив, по ее словам, около $600 тыс. (44 млн рублей.- NEWS.ru), и долгое время спокойно исполняла хиты. Однако в 2024 году между ними также возникли разногласия — Фадеев требовал через суд запретить Глюкозе исполнять его песни, — поделился Хаминский.

Он отметил, что есть две принципиально различные схемы приобретения прав на песни. По словам юриста, первая — это подписание прямого соглашения между автором и исполнителем. Вторая, добавил правозащитник, предполагает заключение договора между автором и независимым продюсером.

От выбора порядка передачи прав напрямую зависит, кому автор будет предъявлять претензии в случае выявления поддельной подписи. Кроме того, судом будет дана оценка добросовестности и осмотрительности сторон при заключении договора. В данном же деле, как следует из материалов, инициатором схемы с подделкой подписи Фадеева на авторских документах следствие считает генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который уже находится в СИЗО. Именно он, предположительно, ввел в заблуждение саунд-продюсера Линды Михаила Кувшинова и саму певицу, — добавил Хаминский.

Ранее почерковедческая экспертиза по делу о мошенничестве с авторскими правами на произведения Фадеева показала, что подпись на некоторых документах поддельная. Эксперты заявили, что она «не соответствует подлинной личной подписи автора».