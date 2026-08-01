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01 августа 2026 в 21:05

Миру предрекли рост цен на продовольствие из-за конфликтов и непогоды

Bloomberg: конфликт на Украине может повлиять на рост цен продовольствия в мире

Фото: Zhang Na/XinHua/Global Look Press
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Цены на продовольствие во всем мире могут увеличиться из-за конфликта на Украине, военных действий на Ближнем Востоке и неблагоприятных погодных условий, сообщает агентство Bloomberg. Аналитики обратили внимание, что Россия и Украина обеспечивают мировую торговлю пшеницей, подсолнечным маслом и кукурузой, однако через Черное море поставки затруднены.

Ситуация также ухудшилась из-за экстремальной жары и лесных пожаров в Европе, что может привести к снижению производства зерновых. Помимо этого, из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на топливо и удобрения поднялись вверх. Издание отмечает, что климатическое явление Эль-Нинью, благодаря которому повысилась температура в Тихом океане, может негативно сказаться на ключевых производителях риса.

Ранее затяжная засуха и высокие температуры в Великобритании этим летом привели к необходимости импорта ряда сельскохозяйственных культур и вызвали рост внутренних цен. Вследствие этого владельцы магазинов стали заказывать салат и брокколи из Испании и Нидерландов. Оптовые цены на помидоры выросли на 60%, на салат айсберг — на 90%, на картофель — более чем на 40%.

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