В Минздраве высказались о пострадавших в результате взрыва в центре Москвы

В Минздраве высказались о пострадавших в результате взрыва в центре Москвы Пострадавшим при взрыве в Москве оказывают всю необходимую помощь

Пострадавшим при взрыве у летнего кафе в Москве оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Отмечается, что район «Дома авиаторов» перекрыт для движения автомобилей.

Пострадавшим при взрыве в ресторане в Москве оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сказал Кузнецов.

В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы столицы. Также туда приехал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

В результате взрыва рядом со сталинской высоткой на Кудринской площади, по предварительным данным, три человека погибли, пострадали 20 человек. К «Дому авиаторов» направили значительные силы МЧС и бригады скорой помощи.

Также очевидец сообщил, что взрыв в сталинской высотке на «Баррикадной» в Москве мог произойти из-за неисправности газового оборудования на кухне ресторана Balzi Rossi. После взрыва участок дороги от станции метро «Баррикадная» до Новинского бульвара перекрыли.

Среди пострадавших несколько человек получили травмы различной степени тяжести. 44-летний Сергей Л. и 30-летний Никита А. были доставлены в больницу имени Боткина. 27-летний Даниил П. и 24-летний Александр В. также были госпитализированы в это медучреждение.