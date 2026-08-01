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01 августа 2026 в 22:20

Шеф-повар Balzi Rossi прокомментировал взрыв рядом с кафе

Шеф-повар Balzi Rossi заявил, что на кухне в кафе неполадок не было

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Шеф-повар Balzi Rossi Кармине Альфьери в социальных сетях написал, что на кухне заведения не было никаких неполадок. По его словам, происшествие у входа в летнее кафе не связано с процессом приготовления блюд.

Альфьери отметил, что были «какие-то проблемы снаружи ресторана». Так он прокомментировал сообщения о том, что взрыв якобы произошел на кухне Balzi Rossi.

В результате взрыва рядом со сталинской высоткой, предварительно, три человека погибли, пострадали 20 человек. К ней направили значительные силы МЧС и бригады скорой помощи.

По данным одного из очевидцев, взрыв в сталинской высотке мог произойти из-за неисправности газового оборудования на кухне летнего кафе. Вскоре после случившегося полицейские перекрыли участок дороги от станции метро «Баррикадная» до Новинского бульвара.

До этого сообщалось, что взрыв у летнего кафе Balzi Rossi произошел во время проведения свадьбы на 50 человек, говорится в публикации на официальном сайте заведения. Открыть заведение собирались 2 августа в 12:00.

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