В аккаунте Balzi Ross появилось первое сообщение после взрыва Владельцы Balzi Ross после взрыва сообщили, что заведение в порядке

В официальном аккаунте кафе Balzi Ross в социальных сетях появилось первое сообщение после прогремевшего взрыва. В нем владельцы заведения благодарят подписчиков за поддержку.

Благодарим всех за слова поддержки и ваше неравнодушие. С нашим рестораном все в порядке, — говорится в публикации.

Текст сообщения вызвал неоднозначную реакцию читателей. Позже оно было удалено.

В результате взрыва рядом со сталинской высоткой, предварительно, три человека погибли, пострадали 20 человек. К ней направили значительные силы МЧС и бригады скорой помощи.

До этого сообщалось, что взрыв у летнего кафе Balzi Rossi произошел во время проведения свадьбы на 50 человек, говорится в публикации на официальном сайте заведения. Открыть заведение собирались 2 августа в 12:00.

По данным одного из очевидцев, взрыв в сталинской высотке мог произойти из-за неисправности газового оборудования на кухне летнего кафе. Вскоре после случившегося полицейские перекрыли участок дороги от станции метро «Баррикадная» до Новинского бульвара.