Названа возможная причина взрыва у высотки на Баррикадной Неисправность газового оборудования могла вызвать взрыв на Баррикадной

Взрыв у сталинской высотки на Баррикадной в Москве мог произойти из-за неисправности газового оборудования на кухне ресторана Balzi Rossi, сообщил очевидец Telegram-каналу «112». По сведениям канала, инцидент произошел в помещении ресторана. После взрыва участок дороги от станции метро «Баррикадная» до Новинского бульвара перекрыли.

Из-за происшествия также не состоялся ночной велофестиваль по Садовому кольцу — участников заезда начали эвакуировать. На данный момент обстоятельства случившегося еще устанавливаются.

Сейчас на месте работают все экстренные службы, район «Дома авиаторов» перекрыт. Туда также приехал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва рядом со сталинской высоткой на Кудринской площади в Москве, по предварительным данным, пострадали 20 человек. К «Дому авиаторов» направили десятки бригад скорой помощи и силы МЧС. В результате происшествия могли погибнуть три человека, также есть раненые.