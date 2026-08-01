Новый налет дронов ВСУ привел к серьезным последствиям в Курской области Хинштейн сообщил о ранении двух человек при ударе ВСУ по курскому приграничью

В Курской области в результате атак беспилотников пострадали двое мужчин — жители села Вишнево Беловского района и города Рыльска, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. 62-летний гражданин получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и открытую рану головы, а 67-летний житель региона — осколочное ранение голени и акубаротравму.

В курском приграничье ранены двое мужчин. <...> Обоим мужчинам на местах оказана медицинская помощь. Врачи будут наблюдать амбулаторно, если понадобится, эвакуируем в Курск, — написал Хинштейн.

Ранее глава муниципалитета Максим Пухов сообщил, что в Энергодаре Запорожской области в результате удара украинского дрона по пятиэтажному жилому дому погибла женщина 1952 года рождения. Чиновник добавил, что атака на 30-ю пожарно-спасательную часть не привела к человеческим жертвам, но само нападение назвал откровенным террором.

Кроме того, руководитель муниципалитета Иван Приходько сообщил, что украинские военные с применением дронов нанесли удар по Горловке в ДНР, в результате чего пострадали пять человек. Среди раненых — четверо сотрудников скорой и один местный житель.