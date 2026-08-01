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01 августа 2026 в 11:41

Дроны ВСУ атаковали врачей в ДНР

Врачи скорой пострадали при ударе дронов ВСУ по Горловке

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вооруженные силы Украины нанесли удар по Горловке в ДНР с применением беспилотника, в результате чего пострадали пять человек, сообщил глава муниципалитета Иван Приходько в МАКСе. Среди раненых оказались четверо работников бригады скорой помощи и один житель города.

В результате удара дрона украинских террористов в Горловке ранены четыре сотрудника скорой медицинской помощи и один мирный житель, — заявил он.

Ранее Южная транспортная прокуратура сообщила, что в порту Тамань в Краснодарском крае зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры вследствие атаки БПЛА. Ведомство также уточнило, что в результате удара имеются пострадавшие. Сотрудники прокуратуры выясняют детали инцидента.

Кроме того, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в хуторе Рогожкино Азовского района на частное домовладение упали обломки украинского беспилотника, в результате чего пострадал несовершеннолетний. Ребенок госпитализирован, врачи оказали ему необходимую помощь.

Также губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что средства противовоздушной обороны отразили нападение беспилотников на столичный регион. В подмосковном Чехове один дрон поразил многоквартирное здание на улице Земской.

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