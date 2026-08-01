В России снимут фильм о высадке десантников в Гостомеле

Член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов сообщил, что вместе с военными работает над подготовкой к съемкам художественного фильма «Гостомельский десант». Речь идет о высадке российских десантников на аэродроме Антонов в поселке Гостомель под Киевом 24 февраля 2022 года. По данным Министерства обороны РФ, после высадки бойцы ВДВ заняли круговую оборону и удерживали территорию в течение четырех суток до подхода основных сил, передает ТАСС.

Считаю, что отдельного фильма заслуживает легендарный гостомельский десант. <…> Во взаимодействии с военнослужащими мы уже ведем работу в этом направлении и ведем переговоры с Минкультом, Минобороны, продюсерами и режиссерами для того, чтобы инициировать съемку фильма «Гостомельский десант», — уточнил Гибатдинов.

Гибатдинов добавил, что считает необходимым создавать больше художественных фильмов о событиях специальной военной операции и подвигах российских военнослужащих. По его мнению, такие картины помогут сохранить память о героях и рассказать об их действиях не только через новости, но и через кинематограф.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о планах снять полнометражный фильм о Герое России Сергее Ярашеве, который на протяжении 68 дней удерживал позицию в населенном пункте Гришино. По его словам, эту историю необходимо сохранить и показать в формате художественного кино.