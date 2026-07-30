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30 июля 2026 в 16:16

Андреасян снял «Войну и мир»: как выглядят Ростова, Безухов, Болконский

Матвей Лыков в роли Анатоля Курагина в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна Матвей Лыков в роли Анатоля Курагина в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна Фото: «Атмосфера кино»
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Режиссер Сарик Андреасян завершил съемки многосерийного фильма «Война и мир» по роману Льва Толстого. По словам режиссера, работа над проектом стала для него профессиональным вызовом и «заветной мечтой»: он не ставил перед собой цель переосмыслить классическое произведение, а хотел сохранить основные сюжетные линии.

Съемки проходили в подлинных исторических интерьерах Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. В своей работе Андреасян сделал ставку не на компьютерную графику, а на соответствие изображаемой эпохе. При выборе актеров смотрел не на их возраст, а на «органику». Так, 24-летнего Пьера Безухова сыграет 44-летний Николай Шрайбер. Роль Андрея Болконского исполнит Станислав Бондаренко, а в образе Наташи Ростовой предстанет Полина Гухман. Также в проекте задействована жена Андреасяна Лиза Моряк — ей досталась роль красавицы с «мертвой душой» Элен Курагиной. Матвей Лыков воплотил образ Анатоля Курагина.

Поклонники Льва Толстого усомнились, что эта лента сможет встать в один ряд с советской картиной «Война и мир» Сергея Бондарчука. Сам Андреасян говорит, что воспринимает сравнения с классикой как «сумасшедший комплимент».

Самые яркие кадры со съемок «Войны и мира» Сарика Андреасяна — в галерее NEWS.ru.

Полина Гухман в роли Наташи Ростовой в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Полина Гухман в роли Наташи Ростовой в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Фото: «Атмосфера кино»
Николай Шрайбер в роли Пьера Безухова и Александр Лыков в роли князя Василия Курагина в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Николай Шрайбер в роли Пьера Безухова и Александр Лыков в роли князя Василия Курагина в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Фото: «Атмосфера кино»
Поля Полякова в роли графини Натальи Ростовой в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Поля Полякова в роли графини Натальи Ростовой в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Фото: «Атмосфера кино»
Антон Момот в роли Федора Долохова в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Антон Момот в роли Федора Долохова в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Фото: «Атмосфера кино»
Николай Шрайбер в роли Пьера Безухова в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Николай Шрайбер в роли Пьера Безухова в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Фото: «Атмосфера кино»
Николай Шрайбер в роли Пьера Безухова и Станислав Бондаренко в роли Андрея Болконского в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Николай Шрайбер в роли Пьера Безухова и Станислав Бондаренко в роли Андрея Болконского в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Фото: «Атмосфера кино»
Станислав Бондаренко в роли Андрея Болконского в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Станислав Бондаренко в роли Андрея Болконского в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Фото: «Атмосфера кино»
Николай Шрайбер в роли Пьера Безухова в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Николай Шрайбер в роли Пьера Безухова в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Фото: «Атмосфера кино»
Лиза Моряк в роли Элен Курагиной и Матвей Лыков в роли Анатоля Курагина в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Лиза Моряк в роли Элен Курагиной и Матвей Лыков в роли Анатоля Курагина в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Фото: «Атмосфера кино»
Игорь Черневич в роли графа Ильи Андреевича Ростова в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Игорь Черневич в роли графа Ильи Андреевича Ростова в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Фото: «Атмосфера кино»
Екатерина Стулова в роли Анны Павловны Шерер в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Екатерина Стулова в роли Анны Павловны Шерер в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Фото: «Атмосфера кино»
Александр Метелкин в роли Николя Ростова в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Александр Метелкин в роли Николя Ростова в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Фото: «Атмосфера кино»
Полина Гухман в роли Наташи Ростовой в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Полина Гухман в роли Наташи Ростовой в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Фото: «Атмосфера кино»
Алиса Кот в роли Лизы Болконской и Кристина Кукас в роли мадемуазель Бурьен в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Алиса Кот в роли Лизы Болконской и Кристина Кукас в роли мадемуазель Бурьен в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Фото: «Атмосфера кино»
Таисья Калинина в роли Сони Ростовой в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Таисья Калинина в роли Сони Ростовой в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна
Фото: «Атмосфера кино»
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