Андреасян снял «Войну и мир»: как выглядят Ростова, Безухов, Болконский

Матвей Лыков в роли Анатоля Курагина в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна

Андреасян снял «Войну и мир»: как выглядят Ростова, Безухов, Болконский

Режиссер Сарик Андреасян завершил съемки многосерийного фильма «Война и мир» по роману Льва Толстого. По словам режиссера, работа над проектом стала для него профессиональным вызовом и «заветной мечтой»: он не ставил перед собой цель переосмыслить классическое произведение, а хотел сохранить основные сюжетные линии.

Съемки проходили в подлинных исторических интерьерах Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. В своей работе Андреасян сделал ставку не на компьютерную графику, а на соответствие изображаемой эпохе. При выборе актеров смотрел не на их возраст, а на «органику». Так, 24-летнего Пьера Безухова сыграет 44-летний Николай Шрайбер. Роль Андрея Болконского исполнит Станислав Бондаренко, а в образе Наташи Ростовой предстанет Полина Гухман. Также в проекте задействована жена Андреасяна Лиза Моряк — ей досталась роль красавицы с «мертвой душой» Элен Курагиной. Матвей Лыков воплотил образ Анатоля Курагина.

Поклонники Льва Толстого усомнились, что эта лента сможет встать в один ряд с советской картиной «Война и мир» Сергея Бондарчука. Сам Андреасян говорит, что воспринимает сравнения с классикой как «сумасшедший комплимент».

Самые яркие кадры со съемок «Войны и мира» Сарика Андреасяна — в галерее NEWS.ru.