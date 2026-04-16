«Кто такой Андреасян?»: Сергей Никоненко заявил, что не знает такого режиссера Сергей Никоненко усомнился в успехе экранизации «Войны и мира» Сарика Андреасяна

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко в интервью NEWS.ru усомнился в успехе сериала фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна. Народный артист РСФСР заявил, что лучше Сергея Бондарчука никто из режиссеров не сможет раскрыть драматургию и героев культового романа Льва Толстого.

А кто такой Сарик Андреасян? Пусть попытается, только вряд ли у него получится лучше, чем у Сергея Бондарчука. Сколько раз пробовали снимать и «Тихий Дон» — все это близко не стоит с фильмом Бондарчука. Не хватает драматургии, не так раскрыты герои. Андреасян покажет зрителям компьютерную графику, — предположил актер.

Он добавил, что не очень хорошо знаком с творчеством Андреасяна, и пообещал посмотреть «Евгения Онегина» в режиссуре Сарика.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Сарику Андреасяну не стоит снимать «Войну и мир». Елена Драпеко заявила, что произведение является сложным, она усомнилась, что режиссер достойно справится с поставленной задачей.

